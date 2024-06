Premiere: Hairspray

Baltimore 1962: Tracy Turnblad ist ein pummeliger Teenager mit Ballon-Frisur. Sie träumt davon, in der populären Fernsehsendung „The Corny-Collins-Show“ tanzen zu dürfen und die „Miss Teenage Hairspray“-Wahl zu gewinnen.

Während ihre übergewichtige Mutter Edna skeptisch ist, macht der Vater ihr Mut. Dann tanzt Tracy tatsächlich in der Fernseh-Show, wird über Nacht berühmt und Vorbild vieler Teenager, sie gewinnt die „Hairspray-Wahl“ und verliebt sich in den attraktiven Sänger Link Larkin. Und sie nutzt ihre neue Berühmtheit zu einer erfolgreichen Kampagne gegen die Rassentrennung und erreicht, dass schwarzen Jugendliche jetzt in der „Corny-Collins-Show“ tanzen dürfen. So wird Hairspray zu einer kraftvollen Botschaft für Respekt und Toleranz und Hoffnung für alle, die ob ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Begabung nicht in gängige Vorstellungen passen. Die Songs aus der Zeit von Rhythm and Blues, Motown und Rock ’n’ Roll garantieren eine Feel-Good-Show.

Musikalische Leitung: Heiko Lippmann

Regie: Christopher Tölle