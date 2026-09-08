Die Würfel e.V. präsentiert sein neues Stück: “Satansweiber", eine Krimi-Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling.

Ein Klassentreffen der Lisbeth-Humbold-Mädchenschule. Alte Gesichter, alte Geschichten…und eine Leiche die niemand erwartet hat. Oder doch? Was als nostalgisches Wiedersehen beginnt, entwickelt sich zur turbulenten Komödie voller schwarzem Humor und unerwarteter Wendungen. Premiere ist am Samstag, 24. Oktober 2026.