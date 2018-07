Premiere: In der Bar zum Krokodil

Der Krieg ist vorbei. In Deutschland stehen die Zeichen auf Aufbruch. Der Lebenshunger ist an jeder Ecke spürbar. In ihrer neuen Revue begeben sich die Freilichtspiele auf eine Zeitreise in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Marlene Dietrich, die Comedian Harmonists, Chanson und Schlager, Charleston und Swing – die Musikszene scheint förmlich zu explodieren. Frivol und witzig geht es zu, flirrend und rauschhaft, aufgeladen mit sexuellen Anspielungen und politischen Frechheiten. „In der Bar zum Krokodil“ begleitet acht Figuren in diesem turbulenten Jahrzehnt auf ihrer Suche nach Glück, Liebe und Rausch.Entwickelt wird diese Uraufführung für die Große Treppe vor St. Michael von Intendant Christian Doll und dem Komponisten und Musikalischen Leiter Heiko Lippmann. Beide stellten sich bereits im vergangenen Sommer mit ihrem Erfolgsmusical „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“ auf der Großen Treppe als Musiktheater-Autoren vor.