Künzelsauer Burgfestspiele 2018: "Der Postraub von Mäusdorf"

Eine ungewöhnlich spannende Geschichte um einen Postraub 1754 zwischen Mäusdorf und Laßbach – genau genommen am Rappoldsweiler Hof-, eingegangen in die Geschichte der Häuser der Grafen und Fürsten Hohenlohe und der Reichsritter von Stetten, sowie der Fürsten Hohenlohe und der Fürsten von Thurn und Taxis, als Der Postraub von Mäusdorf.Diese Geschichte ist nicht nur deswegen sehr spannend, weil von den geraubten Pretiosen, Schmuck, Tüchern und Anzügen nie etwas aufgetaucht ist, sondern auch weil der Eigentümer dieser Stücke, ein polnischer Diplomat, auf dem Weg von Rom nach Dresden war. Er hatte geheime Papiere dabei, die ebenfalls verschwunden waren und nie wieder auftauchten.Nach den Recherchen in den Archiven von Neuenstein, Schloß Stetten und Regensburg, wird die Sache immer mysteriöser und verworrener, so dass durchaus davon auszugehen ist, dass es sich um einen Auftragsüberfall handelte. Mäusdorf, ist ein kleines Dorf im reichsritterschaftlichen Gebiet von Stetten, kam mit diesem Überfall reichsweit in die geschichtlichen Annalen.

Wer wusste von der zeitlichen Verschiebung?In Heilbronn steigen zwei unbekannte Gestalten in die Postkutsche ein, in Öhringen aus und sind wieder am Einsteigen. Eine vornehme Dame, angeblich aus Düsseldorf kommend, steigt in Heilbronn ein, verlässt aber vorzeitig in Künzelsau die Postkutsche und reist nicht weiter.Der polnische Diplomat, der ursprünglich in der Glocke in Künzelsau übernachten wollte, drängt den Kutscher nachts loszufahren. Woher wissen die Räuber von Mäusdorf, dass die Kutsche gerade in dieser Nacht vorzeitig kommt? Und dass ausgerechnet der Diplomat mit seinen Wertsachen in der Kutsche der einzige Fahrgast ist?Mysteriös ist auch, wieso der Diplomat und der Kutscher Zuflucht in Schloß Stetten suchen und finden und nicht im Weiler Rappolsweiler Hof oder den näher gelegenen Dörfen Laßbach oder Mäusdorf. Nach den Beschreibungen ist der Empfang in Schloß Stetten so als ob man den Diplomaten erwartet hätte.Wer Steckt dahinter?Tatsache ist, dass die Postkutschenroute nach dem Überfall verlegt wurde und von Heilbronn über Öhringen, nicht mehr über Künzelsau, Schloß Stetten und Langenburg, sondern über Wolpertshausen und Ilshofen direkt nach Kirchberg führte.War es ein Komplott des Grafen von Hohenlohe- Kirchberg gegen sein Vater Hohenlohe- Langenburg, unter Ausnutzung gewisser Spannungsverhältnisse zwischen Stetten und Hohenlohe, um Künzelsau und Langenburg zu schwächen? „Hi Stetten – hi Hohenlohe“ immer noch ?Oder spielte es eine Rolle, dass die katholischen Linien der Grafen von Hohenlohe wenige Jahre vorher in den Fürstenstand erhoben wurden und die evangelischen Linien nur >>Grafen<< blieben?Hatte der Vatikan schon Kenntnisse über den bevorstehenden Einfall des Königs in Preußen in Schlesien? Zwei Jahre später, 1756, begann der Siebenjährige Krieg. Sollte der polnische Diplomat entsprechende Warnhinweise mitbringen? Lassen Sie sich überraschen!