Premiere: "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller

Schillers letztes Drama aus dem Sturm-und-Drang schildert den vergeblichen Versuch, die Liebe zweier junger Menschen ungeachtet aller Standesschranken zu ermöglichen.

Karriereinteressen, Willkürherrschaft und die Zwänge einer feudalen Gesellschaft, wie sie tatsächlich Schillers Lebenswirklichkeit entsprachen, lassen das Geschehen unaufhaltsam in eine Tragödie münden. Ferdinand, dem Adeligen, wird es nicht erlaubt sein, die bürgerliche Geliebte Luise zu heiraten. – Schiller zeichnet die Figuren lebenssatt und plastisch: die kluge und empfindsame Luise neben dem heißspornigen Ferdinand, die tapfere Lady Milford, den anklagend kummervollen Diener, den patriarchal-eigennützigen Präsidenten, den schleimigen Wurm, den exzentrisch selbstverliebten von Kalb, und den rechtschaffend bürgerlich-stolzen Miller. Eine Milieu- und Charakterstudie als Aufschrei gegen eine zutiefst inhumane Staatsform.

Besuchen Sie auch unsere Veranstaltungen zur Inszenierung: Die öffentliche Leseprobe „Schiller lesen“ in der Haalhalle am 11. Mai um 19 Uhr, die Einführungen zum Werk jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Haller Rathaus.

Friedrich Schiller

Regie Christian Doll

Bühne und Kostüme Cornelia Brey