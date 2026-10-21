Premiere: Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse

Frau Berti Bartolotti ist alles andere als gewöhnlich – bunt geschminkt und ziemlich unordentlich, ist sie das Chaos in Person.

Eines Tages bekommt sie eine riesige Konservendose geliefert. Huch, sie kann sich gar nicht erinnern etwas bestellt zu haben und staunt nicht schlecht, als plötzlich ein Kind vor ihr steht. Doch Konrad ist nicht irgendein Kind, er ist das perfekte Kind. Immer höflich, ordentlich und angepasst, ist er laut Verpackungsanleitung Frau Bartolottis nigelnagelneuer Sohn aus der Dose. Wie soll das funktionieren? Na, mit ganz viel Liebe natürlich! Frau Bartolotti, ihr Freund Egon und Kitti, das Nachbarskind, schließen Konrad sofort in ihr Herz. Und genau deshalb müssen sie verhindern, dass die herumschnüffelnden Menschen der Konservenfabrik Konrad zurückholen und seiner rechtmäßigen Besitzerin übergeben. Wie sollen sie das bloß anstellen? Zum Glück hat Kitti eine geniale Idee: Konrad muss aufhören, „brav“ zu sein!

Christine Nöstlingers Kinderbuchklassiker aus den 1970er-Jahren ist heute wie damals ein humorvolles Plädoyer gegen Anpassung und Leistungsdruck und für perfekt unperfekte Kinder und Erwachsene.