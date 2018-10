Im Wohnprojekt lassen sich fünf kunstinteressierte und musikalische Menschen auf ein Experiment, das Franz ihnen vorschlägt, ein. Alle bewegen sich dabei an ihren Grenzen. Rosa, die Buchhändlerin, die ihren kleinen, feinen Buchladen aufgeben musste, beschreibt die Situation im Stück folgendermaßen: „Die Konstellation reizte mich. Alt, jünger, verschiedene Schicksale, Lebenserfahrungen. Leben wie in einem Roman, einer Erzählung. Lydia, eine ältere Dame; Anni, die reizende Frau aus Bavaria; Richard, ein verdienter Beamter; Franz, ein Aktionskünstler, Musiker, Philanthrop. Dazu kommen Pia die Sozialpädagogin und Roxy, das Mädchen, das Sozialstunden ableisten muss. Randfiguren, die der Geschichte noch die nötige Spannung verleihen ...“ “ Man kann sich nicht verbergen“, sagt Franz, „wenn man zusammen auf der Bühne steht und Musik macht - das Abenteuer Leben sucht.“ Jede(r) kann im musikalischen Bereich dazu etwas beitragen: Klavier, Melodica, Geige, Bass, ein Glockenspiel, verschiedenste Percussion-Instrumente und Textrezitationen gehören zum Know-how der Gruppe von enthusiastischen Menschen älteren Kalibers. „Eine gute Voraussetzung, um Creatives zu schaffen.“ findet Franz, der Künstler. So wird geprobt, verworfen, Neues geschaffen und ausprobiert.LAZY SUNDAY ist kein ´fauler Sonntag´, es ist der Tag des öffentlichen Auftritts, die Konfrontation mit sich und dem Publikum.LAZY SUNDAY zeigt nicht die Entwicklung einer Sinfonie, sondern die intensiven Momente vor dem großen Auftritt.Es spielen: FRANZ (Guido Heidrich), ROXY (Judith Feucht), ANNI (Elke Feucht), RICHARD (Rainer Möck), ROSA (Sue Gallinat), LYDIA (Beate Meier-Lang) und PIA GROTHE (Katrin Buske)