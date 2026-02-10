Premiere: Die Leiden des jungen Werther

Von Johann Wolfgang von Goethe.

Der junge Werther ist gerade frisch von zuhause ausgezogen, als er Lotte kennenlernt und sich unsterblich in sie verliebt. Schade, dass sie schon mit Albrecht verlobt ist und ihn bald heiraten wird. Werthers Achterbahn der Gefühle zwischen Hoffnung, Sehnsucht und Verzweiflung hält ihn in Atem: Die Liebe wird zur Obsession und keine Ablenkung hilft. Seine unerfüllte Liebe zu Lotte und die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft, in der er sich ständig ausgeschlossen fühlt, führen zu einer für ihn aussichtslosen Lage und er begeht Selbstmord.

Als der Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ 1774 erschien, wurde der 25-jährige Goethe über Nacht zu einer Berühmtheit in ganz Europa und zur Ikone des Sturm und Drang. Mehr als 250 Jahre später ist Werthers tragisches Schicksal immer noch so fesselnd und bewegend wie damals. Die WLB zeigt den Stoff in einer Version für drei Spieler*innen.