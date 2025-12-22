Premiere Mario und der Zauberer

Eine deutsche Familie reist nach Italien, um zu entspannen: gutes Essen, Strand, ein wenig dolce far niente. Doch so dolce ist es nicht mehr. Als Deutsche sind sie dort nicht mehr gern gesehen; ein nationalistischer Wind der Zwanziger weht durch die Liegestuhlreihen. Und selbst in einer Zaubershow wird das spürbar – der Magier Cipolla ist weniger ein Zauberkünstler als ein manipulativer Albtraum. Seine Hypnose ist brutal, seine „Tricks“ sind Demütigungen. Alle jubeln – und niemand geht. Thomas Manns Novelle zeigt mit düsterem Witz, wie leicht wir uns blenden lassen – und wie schwer es ist, rechtzeitig aufzustehen.