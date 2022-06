Es „staufert“ wieder in Schwäbisch Gmünd: Vom 6. bis 10. Juli 2022 lädt die älteste Stauferstadt zu einem besonderen Event ein.

Bürgerinnen und Bürger zeigen nach den erfolgreichen Events 2012 und 2016 zu hunderten, was Gemeinschaft möglich macht. Die neue Bühnenproduktion „Momente der Staufersaga“ entführen das Publikum auf eine zauberhafte Zeitreise. Die Staufersaga war schon immer mehr als ein spektakulärer Bilder-Ritt durch die Jahrhunderte und Generationen der staufischen Herrscherdynastie. Für die Mitwirkenden gehört im Kern dazu, sich gemeinsam neuen Herausforderungen zu stellen.

So beginnt das Stück nicht in ferner Vergangenheit, sondern im Hier und Heute: Eine bunt zusammengewürfelte „Familie“ bekommt Besuch vom zeitreisenden Barden, der das zauberhafte Einhorn-Amulett an eine neue Generation weiterreicht. Gemeinsam reisen sie zu den großen Momenten der Dynastie: Sie erleben den ersten „Riesgrafen“, den Aufstieg zum Herzogtum mit Friedrich von Schwaben, das Königtum mit Konrad III. und das Kaisertum mit Barbarossa in Mainz und dem fantastischen Hoffest.

Doch zu viel Zwist bringt den Zeitreise-Zauber durcheinander. Der Zusammenhalt löst sich auf, die Zeit gerät aus den Fugen und Jahrhunderte stürzen durcheinander. Die Familie darf nicht länger in der Beobachterrolle bleiben – die Zuschauer werden vom Zeitstrom mitgerissen und selbst Teil der Geschichte. Wissen Heinrich oder Friedrich II. Rat? Gelingt es ihnen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wieder zusammenzuführen?

Besucherinnen und Besucher der Aufführungen vergangener Jahre dürfen sich 2022 auf viel Bekanntes und auf liebgewonnene Szenen freuen – die Markenzeichen Tanz, Musik, Schauspiel, Kampfkunst, Spektakel und fantastische Gewänder natürlich inklusive. Aber auch viel Neues ist geboten. Der Gmünder Staufersaga-Verein will bei den „Europäischen Staufertagen“ zeigen, was er im letzten Jahrzehnt geschaffen hat: Insbesondere der Gemeinsinn lebt weiter und das Publikum darf sich auf vier opulente Aufführungen der „Momente der Staufersaga“ in der Remspark-Arena in Schwäbisch Gmünd freuen!

Aufführungen

Mittwoch, 6. Juli 2022 (Premiere)

Donnerstag, 7. Juli 2022

Samstag, 9. Juli 2022

Sonntag, 10. Juli 2022 (Dernière)*

Informationen und Karten sind erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, Telefon (07171) 603-4250, und im Internet unter www.schwaebisch-gmuend.de.

*Die Vorstellung am Sonntag, 10. Juli, wird von einem Gebärdendolmetscher begleitet.