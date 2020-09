Premiere: Rallye - ich komme! (UA)

Der Motor glüht vor. Eine Frau setzt sich in den Wagen und lässt die Zündung an. Die Kühlerhaube blitzt. Sie ist frisch poliert. Die Kratzer darin erzählen eigene Geschichten, von Erfolg und Misserfolg, Sieg und Niederlage. Von Ehrgeiz und dem Mut, neue Wege zu fahren. Angelehnt an Biografien verschiedener Rallye-Fahrerinnen zeigt dieser Abend die Frau hinter dem Steuer. Während sich auf der Bühne eine temporeiche Heldinnen-Reise auf vier Rädern anbahnt, sinniert die Hauptfigur des Stücks über die Rolle der Frau in der Geschichte des motorisierten Fahrzeuges. Wie viel Freiheit steckt in einem für den Mann entworfenen Fahrzeug? Welche Hindernisse sind zu überwinden, um die Rennstrecke einnehmen zu können? Und wie fühlt sich der Sieg an bei der größten Rallye der Welt?

Einführung um 19.30 Uhr im Zimmertheater, Foyer

Text und Regie: Corinne Soland

Ausstattung: Nicola Gördes

Es spielt: Thea Rinderli

Dramaturgie: Jana Gmelin