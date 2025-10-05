Premiere: RechtsLinksEgal

Durch den Dschungel der Meinungsvielfalt.

In diesem Stück nimmt Michael Miensopust das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch die verworrene Welt der politischen Überzeugungen. Er erzählt von seinen Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen politischen Lagern, von linken Aktivisten bis zu rechten Aussteigern.

Mit scharfen Anekdoten und einem Augenzwinkern fordert er das Publikum heraus, die Konstrukte von „wir“ und „die Anderen“ zu hinterfragen. Dabei beleuchtet er die Absurditäten der heutigen Meinungslandschaft und die Herausforderungen für junge Menschen, authentische Überzeugungen zu finden.