Premiere: Der Reichskanzler von Atlantis

Der Reichskanzler Fürst Burkhard sitzt Tag für Tag am Schreibtisch. Er beantwortet Fragen, die ihm die Bürger stellen, er wimmelt Journalisten ab, faxt Beschwerdepost, hört Chopin und bereitet die Neujahrsansprache vor.

Auf diesem Gebiet, in dieser Wohnung gilt das Recht der Deutschen – im Deutschen Reich in den Grenzen von 1871. Das ist nicht das Recht der Pleitefirma „BRD GmbH“, der Weltverschwörer und Zionisten. Hier geht es um das deutsche Schicksal! Begleitet wird der Reichskanzler durch den Geist von Rudolf von Sebottendorf und durch seine Frau Jutta, die ihm Liebe, Fürsorge und vor allem gesundes Essen bringt.

Denn das Deutsche Reich zu regieren macht viel Arbeit. Als Steuereintreiberin Frau Semmerling unangemeldet in das autonome Reich eindringt (Verräterin!) und der Nachbarshund (elender Spion!) schon wieder seinen Haufen an die Grundstücksgrenze setzt, ist von nichts weniger als einer Staatskrise zu sprechen.

In seiner bösen Farce betrachtet Björn SC Deigner mit absurder Komik und fein gezeichneten Dialogen die Reichsbürgerbewegung in Deutschland.