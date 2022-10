Premiere: Theater der Stadt: Pünktchen trifft Anton

Luise, Spitzname Pünktchen, lebt in der großen Stadt Berlin. Ihre Eltern haben eine Menge Geld, aber nie Zeit für ihre Tochter. Die haut manchmal nachts ab von Zuhause und treibt sich in der Stadt herum. Dort trifft sie auf Anton. Der lebt allein mit seiner Mutter und kommt aus einer ganz anderen Welt als Pünktchen. Wie die beiden Freunde werden, was sie erleben und was sie über Gerechtigkeit denken – davon erzählt das Stück.

Volker Ludwig hat den Kinderbuchklassiker ins Hier und Heute geholt, die vielen Lieder von Komponist Wolfgang Böhmer machen aus der Aufführung auch ein musikalisches Erlebnis.