Premiere: Titanic - Schöne Menschen spielen große Gefühle

Eine musikalische Komödie von Bettina Hamel, Tobias Krechel, Birte Schrein, Stefan A. Schulz und Julia Wieninger.

Es ist der 23. März 1998. Alberta und Elli warten auf die Oscarpreisverleihung, Titanic ist 14 Mal nominiert, „And the winner is…“ – nicht Kate Winslet. Alberta und Elli sind fassungslos, es bleibt nur eines, um die überragende Größe von Kate zu demonstrieren: Sie spielen die Handlung detailgenau und mit vollem Körpereinsatz nach! Die Dialoge können beide auswendig, so oft haben sie den Film gesehen und so entsteht die größte Liebesgeschichte aus dem größten Film aller Zeiten noch großartiger und oscarverdächtiger als im Original. Falls die beiden Hauptdarstellerinnen sich nicht in die Haare kriegen… Eine Koproduktion der deutschen Festspielorte, die hier, in Mayen und in Bad Hersfeld und in Ettlingen zu sehen ist.

Die Parkbühne wird, wie schon 2020 und -21, direkt am Neuen Globe stehen: Freilicht unter den Bäumen, mit Blick auf den Kocher.

Regie Caroline Stolz

Mit Silke Buchholz und Antonia Schirmeister