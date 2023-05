Theaterstück: Ach, du fröhliche!

Eine schwäbische Komödie in 3 Akten von Bernd Gombold

Bei Familie Maier hängt ausgerechnet am Heilig Abend der Haussegen schief, da die Weihnachtsfeier des Theatervereins am Vorabend Vater Anton und Sohn Markus ganz schön zugesetzt hat.Die beiden Herren erwachen mit schwerem Kopf und sehr großen Erinnerungslücken an die letzte Nacht.Mutter Rita ist alles andere als erfreut, denn Anton hat auch noch vergessen, den Weihnachtsbaum zu besorgen. Sie erlebt den Alptraum einer jeden Hausfrau: Weihnachten steht vor der Tür und weder die Weihnachtsgans noch das Gästezimmer für den Weihnachtsbesuch sind vorbereitet. Sie kann von ihren beiden Männern nach durchzechter Nacht keine große Hilfe erwarten.Laut der neugierigen und schwatzhaften Nachbarin Martha Strecker müssen sich in er letzten Nacht auch noch höchst seltsame Dinge zugetragen haben.Aber sehen Sie selbst, was an diesem Heiligen Abend alles im Hause Maier passiert...