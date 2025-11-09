Am Sonntagvormittag laden wir zur Matinee und stimmen auf die kommenden Premieren ein. Mit kleinen Szenen, Gesprächen und Performances geben das Ensemble, Regisseur*innen, Bühnenbildner*innen, Musiker*innen, Dramaturg*innen und Autor*innen Einblicke in ihre Arbeit. Bei der Premierenmatinee im November stehen die Inszenierungen Die unendliche Geschichte, Ki essen seele auf (UA) und Hamlet auf dem Programm.