Am Sonntagvormittag laden wir zur Matinee und stimmen auf die kommenden Premieren ein. Mit kleinen Szenen, Gesprächen und Performances geben das Ensemble, Regisseur*innen, Bühnenbildner*innen, Musiker*innen, Dramaturg*innen und Autor*innen Einblicke in ihre Arbeit. Bei der Premierenmatinee im November stehen die Inszenierungen Die unendliche Geschichte, Ki essen seele auf (UA) und Hamlet auf dem Programm.
Premierenmatinee
zu den Premieren Die unendliche Geschichte, KI essen seele auf (UA), Hamlet
Schauspielhaus Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
