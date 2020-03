Premieren-Matinee - zu den Premieren Geteilt, Schuld und Sühne, Die Lage (UA) und An und Aus

Am Sonntagvormittag laden wir zur Matinee und stimmen auf die kommenden Premieren ein. Mit kleinen Szenen, Gesprächen und Performances geben das Ensemble, Regisseur*innen, Bühnenbildner*innen, Musiker*innen, Dramaturg*innen und Autor*innen Einblicke in ihre Arbeit. Bei der Einführungsmatinee im April stehen Geteilt, Schuld und Sühne, Die Lage und An und Aus auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind an der Theater- und an der Veranstaltungskasse sowie über den schriftl. und telef. Kartenverkauf (Versand gegen Servicegebühr von 1,50€) erhältlich.