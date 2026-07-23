Premierenbo poetisch-musikalische Abende

Alle vier poetisch-musikalische Abende schon zur Premiere erleben. Sp sind Sie eineÜr der Ersten der den Abend erlebt und verpassen keinen dieser besonderen Abende.

29.9.2026 „Komm! Ins Offene, Freund!“

Hölderlin-Gedichte und Gitarrenmusik

Ein poetisch-musikalischer Abend mit Bernhard Hurm und Christoph Denoth.

1.11.2026 „Mein Sorgenschreck“ Gedichte von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Ein poetisch-musikalischer Abend mit Christina Weiser, Thomas Bockelmann und Christoph Denoth.

24.1.2027 „Weil zwei Singulare kein Plural sind“ Gedichte von Mascha Kaléko . Ein poetisch-musikalischer Abend mit Sophie Scherrible, Thomas Bockelmann und Christoph Denoth

21.3.2027 „Die Liebenden“ – Gedichte von Bertolt Brecht. Ein poetisch-musikalischer Abend mit Thomas Bockelmann und Christoph Denoth