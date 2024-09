Premierenkonzert Pink Floyd-Tribute Band "Astronomy Dominé"

Astronomy Dominé - das Pink Floyd-Tribute der Extraklasse aus Sinsheim.

Die erfahrenen Musiker lassen das Erbe Pink Floyds wahr werden. Ihr Ziel ist es, das Erlebnis eines Pink Floyd-Konzertes der 60er-,70er- oder 80er Jahre wieder spürbar zu machen.

Es gibt manche Pink Floyd-Tributes, die in aussichtslosen Versuchen, das Original akustisch und visuell 1:1 zu kopieren, steckenbleiben. Anders als in den 70er und 80er Jahren weiß das Publikum heute nach der Premiere einer Tour exakt, was wann und wie gespielt wird. Das muss z.B. 1975 völlig anders gewesen sein. Früher kannte das Publikum den Mythos Pink Floyd und die Platten, aber selbst die Gesichter der Musiker waren den Besuchern eines Konzertes unbekannt, geschweige denn die Filmprojektionen oder die Arrangements. Diesen Zauber wollen Astronomy Dominé wiederherstellen und dem Publikum dieses Gefühl des Entdeckens wieder verschaffen.

Zwei Jahre Probenarbeit hat sich eine 8-köpfige Band über mehrere Nationalitäten und Generationen zusammengefunden, die sich aus versierten Musikern, Floyd-Kennern, erfahrenen Veteranen und jungen Enthusiasten zusammensetzt – und Spaß an der Musik hat.

Dass alle Songs dabei von eigens selbst produzierten Projektionen untermalt werden, ist für die Band mit Hauptquartier in Sinsheim selbstverständlich. Das mehr als zweistündige Programm bietet für jeden etwas – die großen Hits (Another brick in the wall, Money usw.) fehlen natürlich nicht, und die Klassiker, die jeder Floyd-Fan liebt (High hopes, One of these days usw.) gibt es auch. Aber Astronomy Dominé gehen weiter, entdecken in den Liedern auch Dinge, die man nicht beim ersten, sondern vielleicht erst beim zehnten Hören erkennt. Manch ungeschliffener Diamant der Frühzeit kommt so ans Licht des 21. Jahrhunderts, sodass hoffentlich jeder, Floyd Experte und Floyd-newbie, einen unvergesslichen Abend hat.

Ein Floyd-Tribute der Extraklasse – ein Muss

Karten gibt es online bei Eventim, der Buchhandlung Doll in Sinsheim und an der Abendkasse.