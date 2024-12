Premierenlesung mit Bettina Storks aus „Die Schwestern von Krakau“

Die Autorin Bettina Storks ist am Mittwoch, den 15. Januar 2025, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Fellbach zu Gast. Es ist die Auftaktveranstaltung zu ihrem neu erschienenen Roman „Die Schwestern von Krakau“. Und es ist ein Heimspiel für Bettina Storks, die in Fellbach aufwuchs. In ihrem neuen Roman spielt Fellbach eine wichtige Rolle.

Die 53-Jährige Édith erfährt erst nach dem Tod ihres Vater Simon Mercier in Paris völlig überraschend von ihren deutsch-polnischen Wurzeln. Anscheinend war Simon ein angenommenes Kind einer jüdischen Familie. Der Vater fiel einer Razzia im Juli 1942 zum Opfer. Édith begibt sich auf die Suche nach Antworten auf ihre Familiengeschichte und versucht ein jahrzehntelanges Schweigen zu durchbrechen. In Krakau stößt sie auf eine Apotheke, die eine zentrale Rolle im jüdischen Widerstand spielte.