Mehrmals in der Spielzeit laden wir Sie vor den kommenden Premieren sonntags um elf Uhr ins Foyer des Schauspielhauses ein, um Sie auf die Produktionen einzustimmen. Die künstlerischen Teams hinter der Bühne berichten im Gespräch von ihrer Arbeit, und szenische und musikalische Kostproben des Ensembles bieten erste Eindrücke. Bei der Premierenmatinee im März steht die Inszenierung Der ideale Mann auf dem Programm.