Mathias Richling - Die Ampel leuchtet in der Finsternis

Der Kabarettist Mathias Richling kommt mit seinem aktuellen Programm nach Donzdorf.

Eine demolierte Ampel liegt quer über der Bühne. Noch blinkt sie. Kann es sein, dass es noch Hoffnung gibt? Dieser Frage geht der Kabarettist Mathias Richling in seinem aktuellen Programm nach. Am Donnerstag, den 14. September betritt der bekannte Kabarettist die Bühne der Stadthalle Donzdorf und nimmt die Ampelregierung kräftig aufs Korn.

Die Ampel leuchtet in der Finsternis – zumindest auf der Bühne. Dass das in der Realität möglicherweise eine Illusion ist, untersucht Mathias Richling in seinem neuen Programm, in dem er den Mitgliedern der Nach-Merkel-Regierung sprachlich und gestisch Kontur verleiht. Allen voran natürlich Bundeskanzler Olaf Scholz, vergesslich und unvergesslich schon wegen seiner Skandale.

Richling als Ein-Mann-Untersuchungsausschuss taxiert das unterschiedliche Versagen von Politikern wie Karl Lauterbach, Christine Lambrecht oder Manuela Schwesig in Bezug auf die aktuellen Krisen wie Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Vorgeladen hat Richling auch Gerhard Schröder, der seine innige Liebe zu Putin erläutert, und Vladimir Putin selbst, der seinen Überfall auf die Ukraine mit interessant zynischen Argumenten unterfüttert. Gute Ratschläge für die Ukraine hat auch Alice Schwarzer.

Richling analysiert, karikiert und poetisiert, je nach Faktenlage. Seine satirischen Spitzen treffen auch den selbsternannten Volks-Rock ‘n‘ Roller Andreas Gabalier und den über Gott und sich selbst plappernden Boris Becker. Den Abend unter der Regie von Günter Verdin durchziehen musikalische Assoziationen, die im Auftritt von Rolando Villazon gipfeln, dem Ludwig van Beethoven den Metronom-Taktschlag vorgibt.