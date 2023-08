Ausstellung im Schloss - Wolfgang Neumann

WOLFGANG NEUMANN - Abtropfgewicht

Ausstellung im Schloss – 17.09.2023-17.11.2023

Vernissage am 17.09.2023, 11 Uhr Roter Saal, Schloss Donzdorf

Der Künstler Wolfgang Neumann (Jg. 1977) ist in seinen Werken so vielseitig wie in seinen Themen. Seine Gemälde und Zeichnungen leben von großer Erzählfreude mit Versatzstücken aus real- gegenständlichen und fiktiv- erzählerischen Wirklichkeiten. Seine grell bunt kontrastierenden Farben sind fluide, bewegt und mit ausdrucksvoller Handschrift aufgetragen. Die eingesetzten Materialien sind dabei vielfältig. Inhaltlich arbeitet sich Neumann an gesellschaftlich-medialen, wie auch an kunsthistorisch oder literarischen Themen ab, die er kritisch bis grotesk überspitzt in seine Bildwelt hineinträgt. Seine assioziationsreichen Ausstellungs- und Bildtitel sind oft lautmalerische Wortgebilde und dabei ebenso eigensinnig wie die Songtexte, die er für seine Band „Aus dem Staub“ dichtet.

www.wolfgangneumann.com

WOLFGANG NEUMANN

1977 geboren

Studium an der Staatlichen Akademie der Bilden-

den Künste Stuttgart

Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg und

im Deutschen Künstlerbund

Werke in zahlreichen Sammlungen international www.wolfgangneumann.com