Premio Donzdorf - Klavierwettbewerb

Das Großereignis des Jahres wird am 2./3. September die vierte Auflage des PREMIO DONZDORF sein - ein international beachteter Klaviergipfel, den Sie nicht verpassen sollten.

02. September 2024, 19 Uhr - JURORENKONZERT

Am Montag, den 02. September spielen die sechs ehrwürdigen Stammjuroren, tags zuvor aus Finale Ligure eingereist, ein abwechslungsreiches Programm und zeigen eindrucksvoll, dass auch Grandseigneurs des Klaviers noch oder vielleicht gerade besonders ausdrucksstark zu interpretieren vermögen.

03. September 2024, 18 Uhr KONZERT DER 3 FINALISTEN & CHABLIS QUARTETT

Am Dienstag, den 3. September treten dann die drei frisch gekürten Finalisten zum PREMIO DONZDORF an: Mit dem Chablis Streichquartett stellen sie ihre hohe Kunst unter Beweis in Klavierkonzerten von Mozart und Chopin. Die Fachjury vergibt den PREMIO DONZDORF und Sie, meine Damen und Herren, wählen in einer spannenden Auszählung den Publikumsliebling - der im Jahr darauf dann wieder in Donzdorf zu hören sein wird.