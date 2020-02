Pretender - Zaubershow

Eine atemberaubende Show mit dem meistprämierten Zauberkünstler der Welt

Sos Petrosyan, bekannt aus internationalen Film- und Fernsehauftritten, gilt als der meist prämierte Zauberkünstler der Welt.

Schon mit vier Jahren erlernt der Sohn zweier international bekannter Illusionisten die Kunst der Zauberei. Drei Jahre später steht Sos erstmals auf der großen Bühne, während er mit Neun seinen ersten internationalen Preis in Berlin überreicht bekommt. Es folgen Darbietungen in Monte Carlo, Las Vegas und Hong Kong. Mit zwölf gelingt ihm sein internationaler TV-Durchbruch, als ihn der weltbekannte Mentalist Uri Geller entdeckt, ihn in seine Show „The Next Uri Geller“ einlädt und Sos als seinen Nachfolger mit dem Titel „The next phenomenon“ deklariert.

Inzwischen performte er in über 40 Ländern und stand schon auf den prestigereichsten Bühnen der Welt. Nach Zusammenarbeiten mit namhaften Prominenten wie David Copperfield, Terry Crews, Heidi Klum und den Ehrlich Brothers startet nun endlich seine lang ersehnte Solo Show. Die Mischung aus Charisma, moderner Ausstrahlung und klassischem Stil macht Sos’ Perfomance zu etwas Einzigartigem auf der Bühne. Seinen unbestrittenen Ruf hat er in der schwierigsten und meist geachteten Art der Zauberei, der Manipulation, erlangt. Diese fokussiert sich ausschließlich auf die Fingerfertigkeit des Künstlers und seine Fähigkeit, die Wahrnehmung des Publikums zu lenken.

Die einzigartige Kombination aus Magie, Livemusik, Lichtshow und Stand Up macht „PRETENDER“ zu einer Show für die ganze Familie.

„The new David Copperfield“ - Michail Gorbatschow

„The future of magic“ - Siegfried und Roy

„This is magic“ - Simon Cowell (America’s Got Talent)