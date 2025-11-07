Seit der Gründung vor über zehn Jahren hat das Psych-Blues-Duo Pretty Lightning aus Saarbrücken bereits sein sechstes Album veröffentlicht.

Es hat zahlreiche Tourneen in Großbritannien und Europa absolviert und stand unter anderem mit Moon Duo, Clinic, Kikagaku Moyo, Kadavar und Night Beats auf der Bühne. Das Duo kann auf eine lange Liste von Einflüssen verweisen - von 60er-Jahre-Psych und Delta-Blues bis hin zu experimentellem Rock und Drone - und das Endprodukt ist ein pulsierender, bluesig-psychedelischer Gloop, der mit dem gemeinschaftlichen Vibe einiger ihrer Krautrock-Vorbilder kollidiert.

Mit der Veröffentlichung ihres 2022 erschienenen Albums „Dust Moves“ begannen Pretty Lightning, neues Terrain zu erforschen, denn es ist die erste rein instrumentale Platte der Band. Sie bietet mäandernden Wüstenblues, durchgestreckten Psych-Rock und hypnotische Drones im Breitwandformat. Das 2025er Album ́Night Wobble ́ ist bei Fuzz Club Records erschienen und setzt diese cineastische Reise fort, lässt die Band sogar noch tiefer in die trippige, instrumentale Verrücktheit abtauchen. Zur Unterstützung des neuen Albums werden Pretty Lightning 2025 zum ersten Mal als Instrumentaltrio auf Tournee gehen und dabei ausschließlich Songs aus ihren letzten beiden Instrumentalwerken spielen.