PRETTY MAIDS, ECLIPSE, AXXIS

Open Air Konzert.

Eclipse aus Stockholm zählen heute zu den kraftvollsten Heavy-Rock-Acts Europas: Mit massiven Hooks, energiegeladener Bühnenpräsenz und Tourneen an der Seite von Bands wie Aerosmith, My Chemical Romance oder Def Leppard haben sie sich weit über Genregrenzen hinaus einen Namen gemacht.

In ähnlicher Weise stehen Axxis seit ihrer Gründung 1989 für melodischen Heavy Metal voller positiver Energie – ein Markenzeichen, das vor allem durch Frontmann Bernhard Weiss’ mitreißende Ausstrahlung geprägt wird. Ihr Debüt Kingdom of the Night wurde zum Klassiker und legte den Grundstein für eine treue Fanbasis, die die Band mit Erfolgsalben wie The Big Thrill oder Paradise in Flames weiter ausbauen konnte.

Bereits 1981 formten Ronnie Atkins, Ken Hammer und weitere Musiker in Horsens die Pretty Maids, die sich im Laufe ihrer Karriere als eine der wichtigsten dänischen Rockbands etablierten. Mit ihrem druckvollen, melodiösen Hard’n’Heavy-Sound eroberten sie sowohl die heimische Szene als auch das internationale Publikum.