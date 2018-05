Du bist zwischen 16 und 30 Jahre alt? Dann kannst du als Preview-Mitglied kostenlos Generalproben* besuchen!

Man trifft sich eine Stunde vor Probenbeginn zu einem Einführungsgespräch und nimmt im Anschluss an die Probe an einem Get-together mit Künstlern in der Theaterkantine teil.

Anmeldungen:

Mitgliedschaft: Werde kostenlos Mitglied und sichere Dir die Membercard! Das Anmeldeformular findest Du weiter unten auf dieser Seite.

Teilnahme an Previews: Aufgrund begrenzter Ticketanzahl nur mit vorheriger Anmeldung datumsgleich ab einem Monat vor Veranstaltung unter: preview@staatstheater-stuttgart.de

Bei Fragen zum Preview Club: 0711.20 32 604

