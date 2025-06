1984 beschließt die Premierministerin Margaret Thatcher mit ihrer Politik britische Minen zu privatisieren und zu schließen.

Damit bringt die Regierung nicht nur die großen Gewerkschaften gegen sich auf, sondern verärgert damit auch eine kleine Gruppe von Schwulen und Lesben, die kurzerhand eine Initiative gründen.

Mit dem gesammelten Geld wollen sie eigentlich die gewerkschaftlichen Streikkassen unterstützen, was von den vorurteilenden Gewerkschaften jedoch abgelehnt wird. Da aufzugeben für die initiative Gruppe nicht in Frage kommt, suchen und finden sie in einem walisischen Dorf Menschen, die ihre Unterstützung anzunehmen versuchen.