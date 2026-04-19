PRIMA FACIE von Suzie Miller

„Es muss sich ändern!“

Die Unschuldsvermutung besteht, solange das Gegenteil nicht bewiesen werden kann und gilt als Fundament unserer Rechtsprechung. Damit arbeitet auch die Strafverteidigerin Tessa Ensler. Sie gilt als eine der Besten und ihr Spezialgebiet ist die Verteidigung von Männern, die der Vergewaltigung angeklagt sind. Virtuos untergräbt sie die Glaubwürdigkeit der Opfer.

Bis sie selbst zum Opfer und dann mit ihren eigenen Mitteln konfrontiert wird.

Ein fulminanter Monolog, der nicht die Frage nach Recht sondern nach Gerechtigkeit stellt. Denn, so die australische Autorin Suzie Miller, „die weibliche Erfahrung sexualisierter Gewalt passt in kein von Männern geprägtes System“.

Suzie Miller, die zuvor als Menschenrechts- und Strafanwältin wirkte, schuf mit Prima Facie ein Theaterstück, das seit 2019 weltweit für Furore sorgt, viele Preise erhielt, als Roman ausgebaut, sowie gerade verfilmt wird. Und hoffentlich auch mit dazu beiträgt, dass „die Scham endlich die Seite wechselt“ (Gisèle Pelicot).