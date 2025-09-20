Seit über 25 Jahren stehen PRIMAL FEAR für reinen Heavy- und Power-Metal und haben seit ihrer Gründung im Jahr 1997 zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Trotz dieser Hindernisse ist die Band immer wieder, wie ein Phönix aus der Asche, aus ihren tiefsten Momenten auferstanden. Nach einer kürzlichen Line-Up-Änderung, bei der Thalìa Bellezecca als Gitarristin und André Hilgers als Schlagzeuger zur Band stießen, befinden sie sich nun in den letzten Phasen der Produktion ihres kommenden 15. Studioalbums „Domination“, das derzeit aufgenommen wird. „Wir befinden uns schon im Studio und können aus rund 25 Songs auswählen, worüber wir uns sehr glücklich schätzen“, freut sich Gründungsmitglied Mat Sinner (Bass, Gesang).

Produziert von Sinner und co-produziert von Ralf Scheepers und Magnus Karlsson, wird die neue Platte von ihrem bewährten Partner Jacob Hansen in den Hansen Studios in Ribe, Dänemark, dieses Jahres gemischt und gemastert.

Der langjährige Gitarrist Magnus Karlsson, der wieder zur PRIMAL FEAR Live Besetzung zurückgekehrt ist, spielt erneut eine zentrale Rolle im kreativen Songwriting Prozess. Er ergänzt: „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit PRIMAL FEAR auf die Bühne zu gehen! Das wird unglaublich! Wir werden zusammen etwas wirklich Besonderes erschaffen, sowohl live als auch im Studio, und ich bin so dankbar, dieses Abenteuer mit euch Metalheads zu teilen! Metal is forever!“

Das Metal-Kommando ist fest entschlossen, sich erneut selbst zu übertreffen und den Erfolg ihres letzten Albums „Code Red“, das die höchsten Chartplatzierungen in der Bandgeschichte erreichte, zu überbieten. Sänger Ralf Scheepers verrät: „Es hat sich lange nicht mehr so großartig angefühlt neue Songs einzusingen wie bei einigen der neuen Stücke!

Aber das ist noch nicht alles: Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, und PRIMAL FEAR-Fans sollten sich den 5. September 2025 im Kalender markieren. An diesem Datum wird nicht nur das neue Werk „Domination“ veröffentlicht, sondern auch

der Start der Europatournee gefeiert, die in Hamburg beginnt um das neue Album zu zelebrieren. Die Tour wird von mehreren Festivalauftritten begleitet. Der erste Auftritt mit dem energiegeladenen neuen Line-Up ist für das „Rock in Rautheim“ im kommenden Mai geplant. Weitere Details werden bald bekannt gegeben, also bleibt dran und folgt der Band auf ihren Socials!