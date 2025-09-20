Domination Tour 2025

Gäste: Eleine

Seit über 25 Jahren stehen PRIMAL FEAR für reinen Heavy- und Power-Metal. Am 20. September gastiert die in Esslingen gegründete Band mit neuem Line-Up und neuem Longplayer in Stuttgart im Im Wizemann.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 haben PRIMAL FEAR zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Trotz einiger Hindernisse ist die Band immer wieder wie Phönix aus der Asche auferstanden. Nach einer kürzlichen Line-Up-Änderung, bei der Thalìa Bellezecca als Gitarristin und André Hilgers als Schlagzeuger zur Band stießen, befinden sie sich nun in den letzten Phasen der Produktion ihres im September erscheinenden 15. Studioalbums "Domination". Dabei spielt auch der langjährige Gitarrist Magnus Karlsson, der wieder zur PRIMAL FEAR Live-Besetzung zurückgekehrt ist, eine zentrale Rolle im kreativen Songwriting Prozess. Das Metal-Kommando ist fest entschlossen, sich erneut selbst zu übertreffen und den Erfolg ihres letzten Albums "Code Red", das die höchsten Chartplatzierungen in der Bandgeschichte erreichte, zu überbieten.