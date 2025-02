Prime Orchestra "Rock Sympho Show"

Das Phänomen PRIME ORCHESTRA stürmte im Jahr 2014 auf der Welle der bahnbrechenden ukrainischen Musik in den Musik- und Konzertbereich.

Als innovatives und fesselndes Crossover-Orchester schuf es eine einzigartige Nische und wurde sofort zum Vorreiter der Live-Sympho-Show-Programme. Mit Cover- und Mash-Up-Versionen von Welthits präsentiert sich PRIME ORCHESTRA in einer atemberaubenden audiovisuellen Bandbreite - Das Markenzeichen des PRIME ORCHESTRA.

Das Orchester strahlt außergewöhnlichen Stil aus. Die Lichtshow und die spektakulären Effekte heizen das Publikum mit den Klängen der beliebtesten Songs von METALLICA, AC/DC, DEEP PURPLE, QUEEN, SCORPIONS, LED ZEPPELIN, BON JOVI, OZZY OSBOURNE, EUROPE, GUNS 'N' ROSES und vielen anderen an. Die Interaktion des Dirigenten mit dem Publikum kann sogar als ein neues Genre des symphonischen "Stand Up" bezeichnet werden. Die kommunikative Verbindung ohne ein einziges gesprochenes Wort versetzt das Publikum in Ekstase.

Hinter dieser spielerischen Präsentation vor dem Publikum steckt jedoch eine enorme Menge an Arbeit und die Professionalität des gesamten PRIME ORCHESTRA-Teams. Die Besetzung unterscheidet sich deutlich von der eines klassischen Orchesters im 21. Jahrhundert : Es besteht aus einer Rockband, Sängern, einer Chorgruppe, Streichern, Bläsern, Schlagzeuger und sogar einem Live-DJ für Soundeffekte - alles in einem.

Das Ergebnis: Seit 10 Jahren präsentiert das PRIME ORCHESTRA mehr als 20 Programme und hat über tausend Konzerte vor ausverkauften Sälen in ganz Europa und darüber hinaus gegeben.