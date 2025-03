Rock Sympho Show 2025

Prime Orchestra

Erlebe die beeindruckende Kombination aus Rock-Energie und symphonischer Brillanz in der neuen »Rock Sympho Show« des Prime Orchestra!

Tauche ein in eine Klangwelt, in der klassische Musik auf Rock 'n' Roll trifft und ein atemberaubendes Spektakel für alle Musikbegeisterten schafft. Legendäre Rock-Hits von Ozzy Osbourne, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, ACDC, Muse, System of a Down, Sting und vielen anderen Rocklegenden werden von einem Symphonieorchester aufgeführt, begleitet von einer kraftvollen Rockband, herausragenden Sängern, einem einzigartigen DJ und einem charismatischen Dirigenten. Diese Show hat bereits die Herzen von Rockfans in ganz Europa erobert und zieht mit ihrer Energie und unvergleichlichen Klangqualität ständig neue Anhänger an. Aber das ist noch nicht alles – viele Überraschungen erwarten dich! Begleite uns auf dieser einzigartigen musikalischen Reise!