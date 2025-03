Liebe Leute, es ist mal wieder so weit! Kommt vorbei und mosht mit uns in den Mai hinein!

Wir laden wie gewohnt zur primetime in die heiligen Hallen des club alpha 60 ein. Am Start ist für euch ein Feuerwerk der Tanzmusik, an Mausigkeit kaum zu übertreffen: Backstabbed aus Offenburg, Minus Youth aus Stuttgart, Vnimal aus Hessen, Sliver aus Stuttgart und Sticktight aus Rothenburg!

Wir ham bock. Kommt rum!

Bis dahin bleibt artig und lebt so, dass die AfD was dagegen hätte.

Eure PTHC-Bub*innen