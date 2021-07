Primetime in der Wolfsschlucht

In diesem Jahr jährt sich zum 200. Mal die Uhraufführung von Carl Maria von Webers romantischer Oper „Der Freischütz“. Grund genug für ein weiteres Experiment der vier Hornisten. Sie schlüpfen in unterschied-liche Rollen und nähern sich der Oper aus verschiedenen Blickwinkeln. In drei Akten erfahren Sie etwas über von Webers Privatleben, nehmen an einer Talkrunde seiner Zeitgenossen teil und wohnen einem Quizduell zwischen Brahms und Wagner teil. Wer da noch Netflix braucht, ist selbst schuld. Neben vielen Auszügen aus dem Freischütz hören Sie Werke von Mozart, Haydn, Rossini, Schumann, Schubert & Co – alles auf vier Hörnern. Die Welt der Romantik und das Geheimnisvolle der Nacht wird stets garniert mit einer Prise Selbstironie und lebt von erstklassiger Musikalität der Protagonisten. Mit den vier Hörnern – hören Sie besser!