Primus w. Ackermann

Über erfolgreiche Stuttgarter DJs wird ja gerne viel sinniert. Dennoch fällt hierbei ein Name definitiv viel zu selten. Denn der Stuttgarter Andres Klein war schon in den Nullerjahren mit seinem Alias aUtOdiDakT, den Labels Traktor und Mähtrasher oder der Eventreihe Stuttgart Kaputtraven mehr als erfolgreich. Seit einigen Jahren treibt der Sound-Idealist auch unter dem Synonym Ackermann in der House-Szene sein Unwesen. Wie gewohnt bleibt auch hier der Erfolg nicht aus wie zahlreiche Releases auf Labeln wie Second State, Kling Klong oder Get Physical eindrucksvoll untermauern. Doch anstatt den DJ Rockstar zu mimen übt sich Andres Klein auch mit seinem Alias Ackermann in Understatement und lässt lieber den Sound für sich sprechen. Basslastig, groovig und deep – so wie guter House-Sound nun mal sein muss. Mit Partner in Crime Michael Clash Gottschalk wird auch die dritten Primus-Auflage mit diesem Duo hinter der Booth im Climax ein absoluter Garant für eine ausufernde Feier mit bestem Sound und reichlich Bewegung auf dem Dancefloor!

www.facebook.com/ackermannmusic

Ackermann (Ignite, Second State)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)