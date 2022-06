PRIMUS w/ Robin Schellenberg

Mit Robin Schellenberg hat das Primus-Kollektiv um Michael „Clash“ Gottschalk wieder einen großartigen DJ, Produzenten und Label-Manager aus dem Klunkerkranich in Berlin ins Climax locken können.

Schellenberg bespielt bekannte Clubs wie das Kater Holzig, About Blank, Sisyphos, Ritter Butzke und die Wilde Renate. 2011 spielte er auf der legendären Bachstelzenbühne beim Fusion Festival. Auch sein eigenes Imprint Kamai Music startet voll durch und kann auch schon einen Top #1 Hit von Elfenberg vorweisen. Robin`s Veröffentlichungen waren zuletzt auf Traumschallplatten und Chapter24, wo seine Music regelrecht aufblüht. Seine Soundästhetik schwebt zwischen melodischem Techno, „Deep House“ und tanzbarem elektronischem Downtempo. Softe Melancholie gepaart mit jeder Menge „Secret Weapons“ für die Tanzfläche. Wir erwarten eine endlose Nacht voller Emotionen und tiefen Bässen. Surrounded by Climax-Boss „Clash“ höchstpersönlich. Primus eben: The Best!