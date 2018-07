Primus x Milan Haack x Björn Scheurmann

Nachdem Björn Scheurmann kürzlich selbst zu Gast im Bukowski-live war, bringt er nun seinerseits Besuch aus Heilbronn in den Kessel: ​

Patrick Unger aka Primus, der als DJ selbst aus dem Umkreis des für seine hochwertige elektronische Musik bekannten Clubs stammt, wird an diesem zweiten Donnerstag im August für feinsten Sound in der Calwer Straße 25 sorgen.

Der ambitionierte junge Mann zeigt sich musikalisch gerne vielseitig und bedient von House über Techhouse bis Techno eine ganze Palette an Genreausrichtungen. Unterstützung bekommen die beiden in diesem Fall außerdem von Milan Haack, der schon den einen oder anderen Donnerstag im Climax erfolgreich in einen Freitag überführt hat.

Primus Techno (Bukowski-live I Heilbronn)

Milan Haack (FullProof132Up)

Bjoern Scheurmann (Fassade Records I FullProof132Up)