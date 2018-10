Mit Veröffentlichungen auf Rotation, NRK und seinem eigenen Label Artform machte sich Jamie Anderson Mitte der Neunziger Jahre in der Techno-Szene Großbritanniens einen Namen.

Der in West London unter Musikern aufgewachsene Künstler kam schon früh mit Jazz und Improvisation in Berührung, bevor er sich während seiner Zeit in Bristol auch zu einem passionierten Plattensammler, Toningenieur und DJ entwickelte. Ab 2000 lieferte er weltweit gefeierte Produktionen auf renommierten Labels wie Rekids, International Deejay Gigolos, Cocoon, Outland und 100% Pure sowie Alben bei NRK und Harthouse ab, die seinen Ruf weiter festigten. Mittlerweile in Berlin ansässig, kann man seine Releases inzwischen auf Labels wie Flash, On Edge Society, Bedrock, Alleanza, Fossil Archive und Elevate finden. Mittlerweile bereits zum dritten Mal im Climax zu Gast, darf man sich erneut auf einen fantastischen Abend mit dem britischen Musiker an der Seite von Gastgeber und Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk freuen.

www.fb.com/djjamieanderson

www.soundcloud.com/jamieanderson

www.fb.com/michael.clash.gottschalk

www.soundcloud.com/user4196416

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk