Und was machen andere so? Um ein bisschen über unseren JES-Tellerrand hinauszuschauen, haben wir eine Produktion mit Jugendlichen des stellwerk – Junges Theater Weimar eingeladen: Wer hat sich schon mal gewünscht eine Prinzessin zu sein? Wer findet Prinzessinnen doof? Und wer wurde schon mal von einem Prinzen gerettet? Welcome to Princess Island. Zwischen Spiegeln und Tüllröcken treffen wir auf Diana, Prinzessin Peach, Schneewittchens Mutter, Thekla mit ihrer Zwille, eine echte Drachenprinzessin und viele mehr. Ein paar Nebenfiguren gibt es natürlich auch, wie in jeder guten Geschichte. Aber die sind nicht so wichtig, oder doch?

Neun junge Menschen nehmen uns mit auf ihre Suche nach dem, was Prinzessinnen ausmacht – gerettet werden ist schließlich keine Charaktereigenschaft.