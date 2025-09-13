Prinz Constantin Konzert mit dem Vogler Quartett und Dirk Mommertz

Als grandioser Auftakt des Internationalen Kammermusik Campus der Jeunesses Musicales Deutschland präsentieren sich traditionell die hochkarätigen Dozierenden.

Das Konzert wird zu Ehren von Prinz Constantin zu Hohenlohe veranstaltet, der Anfang der 1950er Jahre Musikstudenten aufs Weikersheimer Schloss einlud. Was ihn überzeugte, war, in welchem Geist bei der Jeunesses Musicales musiziert und unterrichtet wird: Mit dem Willen, musikalische Werke in ihrer Tiefe zu erschließen und mit aufrichtiger Empfindung zu interpretieren, frei von jeglicher Attitüde.

Programm

Antonín Dvorák (1841-1904)

Zypressen für Streichquartett

Nr. 1, 2, 3, 11

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Streichquartett Nr. 2 op. 26

Allegro

Intermezzo

Larghetto

Waltz

–––––

Alfred Schnittke (1934-1998)

Klavierquintett (1972/76)

Moderato

In tempo di Valse

Andante

Lento

Moderato pastorale

Ausführende:

Vogler Quartett

Tim Vogler, Violine

Frank Reinecke, Violine

Stefan Fehlandt, Viola

Stephan Forck, Cello

Dirk Mommertz, Klavier

Das Konzert findet in Kooperation mit dem Hohenloher Kultursommer statt.

Karten sind erhältlich beim Hohenloher Kultursommer.