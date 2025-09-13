Prinz Constantin Konzert mit dem Vogler Quartett und Dirk Mommertz

Als grandioser Auftakt des Internationalen Kammermusik Campus der Jeunesses Musicales Deutschland präsentieren sich traditionell die hochkarätigen Dozierenden.
Das Konzert wird zu Ehren von Prinz Constantin zu Hohenlohe veranstaltet, der Anfang der 1950er Jahre Musikstudenten aufs Weikersheimer Schloss einlud. Was ihn überzeugte, war, in welchem Geist bei der Jeunesses Musicales musiziert und unterrichtet wird: Mit dem Willen, musikalische Werke in ihrer Tiefe zu erschließen und mit aufrichtiger Empfindung zu interpretieren, frei von jeglicher Attitüde.
Programm
Antonín Dvorák (1841-1904)
Zypressen für Streichquartett
Nr. 1, 2, 3, 11
Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Streichquartett Nr. 2 op. 26
Allegro
Intermezzo
Larghetto
Waltz
–––––
Alfred Schnittke (1934-1998)
Klavierquintett (1972/76)
Moderato
In tempo di Valse
Andante
Lento
Moderato pastorale
Ausführende:
Vogler Quartett
Tim Vogler, Violine
Frank Reinecke, Violine
Stefan Fehlandt, Viola
Stephan Forck, Cello
Dirk Mommertz, Klavier
Das Konzert findet in Kooperation mit dem Hohenloher Kultursommer statt.
Karten sind erhältlich beim Hohenloher Kultursommer.