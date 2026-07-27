Prinz-Constantin-Konzert

Die Dozierenden des diesjährigen Kammermusikkurses finden sich auf der Bühne im Rittersaal zusammen und geben gemeinsam ein Konzert.

Hervorgegangen aus den Internationalen Sommerkursen Schloss Weikersheim hat der Campus eine bis 1956 zurückreichende Tradition. Tradition ist auch, das Konzert der Dozenten im Rahmen des Kultursommers zu präsentieren und an Prinz Constantin zu Hohenlohe-Langenburg zu erinnern, der die Sommerkurse initiiert hat. Kammermusikalischer Hochgenuss ist hier ein Versprechen! Mit Angelika Merkle sitzt eine herausragende Pianistin und erfahrene Pädagogin am Flügel, die mehrfach ausgezeichnet ist. –– Das Kuss Quartett setzt seit vielen Jahren neue Maßstäbe mit einer anspruchsvollen konzeptionellen Programmgestaltung. Ziel und Ideal ist es, sowohl dem traditionellen Publikum als auch neuen Hörern einmalige Erlebnisse zu bieten.

Kuss Quartett

Jana Kuss & Oliver Wille Violinen –– William Coleman Viola –– Mikayel Hakhnazaryan Cello

Angelika Merkle Klavier

Konzert #44