Prinz Pi ist durch seine Vielseitigkeit und Wandelbarkeit ein immer wiederkehrendes Phänomen. Insgesamt 16 Soloalben machten den gebürtigen Berliner zu dem, was er jetzt ist und unaufhörlich gewinnt er neue Fans zu den langjährigen Wegbegleitern dazu. Seit 2011 ist der Kreuzberger Rapper beinahe jedes Jahr auf Tour gewesen und bleibt der Tradition auch im kommenden Herbst treu. Prinz Pi ist einen weiten Weg gegangen seit den Anfängen bei Royal Bunker. Innerhalb der Szene nimmt er eine Ausnahmestellung als Songwriter ein und genießt wegen seiner Realness und seiner Geschichte als Battle-Rapper und dem einzigartigen Flow seiner Reime einen hervorragenden Ruf. Er ist Street und Lyrik zugleich, harte Beats und tiefe Songs. Auch als Live-Künstler hat er sich inzwischen durchgesetzt und hat Hip-Hop-Größen wie K.I.Z., Kollegah oder Casper in seinem Vorprogramm groß und bekannt werden lassen.

Mit Prinz Porno hat er darüber hinaus immer seinen fiesen kleinen Bruder und dank der tighten Punchlines den King of Battle-Rap dabei. Alle sieben Alben in diesem Jahrzehnt hat der Mann aus der Hauptstadt in Folge in die Top Ten der Charts gesetzt, darunter drei ganz an die Spitze: Mit „Rebell ohne Grund“ ging’s los, „Kompass ohne Norden“ hat locker GoldStatus erreicht, unter dem Zweitnamen Prinz Porno rappte er sich mit den BattleTracks von „pp=mc²“ auf die eins, und ganz relaxt und tiefgründig ging es mit „Im Westen nix Neues“ ebenfalls ganz nach oben, und mit „Nichts war umsonst“ wurde diese Erfolgsserie fortgesetzt. Ab Oktober geht Prinz Pi wieder auf Tour, mit seinem am 14. Februar 2020 veröffentlichten Album „Wahre Legenden“.