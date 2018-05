Am geheimnisvollen Bach und an den Säulen des Jupiter – an märchenhaften Orte hören die Kinder Geschichten von Drachen und Hexen, Prinzessinnen und Königen. Dorothea Baltzer führt durch die Hohenheimer Gärten und erzählt von mutigen Taten und dem Sieg des Guten.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren beitragsfrei)