Prinzessin auf der Erbse

Der letzte Prinz aus Mainz soll endlich heiraten und muss dringend eine Frau finden. Für seine Mutter, die Königin, steht fest: Es muss eine richtige Prinzessin sein! Aber so einfach ist es nicht, die Richtige zu finden. Viele „falsche“ Prinzessinnen präsentieren sich ihm und gerade als er seine Suche schon aufgeben will, steht plötzlich, regennass, eine hübsche Frau vor seinem Schloss. Doch ist sie die Richtige — eine wirkliche Prinzessin? Der „königliche Prinzessinnenerbsentest“ soll es an den Tag bringen…

Der beliebte Märchenklassiker, frei nach Hans Christian Andersen, in einer lebendigen & witzigen Inszenierung!

Einlass 15:30 Uhr