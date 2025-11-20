Prinzessin Gisela-Theater: Das hässliche Entlein

Es ist Sommer und eine stolze Entenmama brütet erwartungsvoll. Erst schlüpfen drei hübsche und niedliche Küken und bewundern die Welt.

Erst später schlüpft endlich das vierte Küken und obendrein sieht es ganz anders aus, so dass die Tiere des Hofes lachen, spotten und nach ihm schnappen. Schweren Herzens beschließt es, in die weite Welt zu gehen. Doch überall wird es unfreundlich behandelt und es irrt von einer Enttäuschung zur anderen. Nach einem trüben Herbst folgt ein harter Winter und die Verzweiflung wächst. Nur die Kinder im Publikum spenden Trost und stehen ihm bei, bis endlich der Frühling erwacht mit einer großen Überraschung.