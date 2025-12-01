Prinzessin Gisela-Theater: Kaspers Weihnachtswünsche und die frechen Zettelfresser

Der Weihnachtsmann und die frechen Zettelfresser (ab 4-99 Jahre).

Weihnachten steht vor der Tür. Der Kasper, die Trude und das Eledil verstecken Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Der jedoch verschläft beinahe. Zum Glück wecken ihn die Kinder. Allerdings sorgen die gierigen Zettelfresser für eine ärgerliche Überraschung. Doch der Kasper hat eine rettende Idee, bei der ihm sowohl das Eledil als auch die Kinder behilflich sein können...