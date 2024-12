Die kleine Prinzessin Samira war einst freundlich, hilfsbereit und wissbegierig. Doch als die Jahre vergehen, wird sie zu einer eitlen und eingebildeten jungen Frau. Ihre Eltern, das Königspaar, wünschen sich die alten Werte und den liebevollen Umgang ihrer Prinzessin zurück, doch was dann geschieht, konnte keiner ahnen...

Mal wunderschön romantisch und kostümgewaltig mal mit Witz und viel Freude aber auch mit Ernsthaftigkeit tanzen die rund 80 Ballettschüler aus Rottenburg und Ahrensburg die Geschichte der hochnäsigen Prinzessin, die sich außer für ihrer Schönheit eigentlich nur noch für ihren Reichtum interessiert.

Durch eine verzauberte Dattel landet die Prinzessin in einer Traumwelt, aus der sie nur erwachen kann, wenn es ihr gelingt ihre einstigen Werte zurückzugewinnen. Ihr jüngeres Ich begegnet ihr in einem weißen Akt, begleitet von einer hochkarätigen Pianistin (Anastasiia Pashchenko), ebenfalls aus Ahrensburg.

Das Kindermärchen „Prinzessin Samira und die verzauberte Dattel“, geschrieben von Mona Frick, wurde im April 2023 in Ahrensburg von den Schülern des Ballett Studio Holtz unter der Leitung von Jasmin Knop als Ballettvorstellung uraufgeführt. Nach dem Erfolg in Ahrensburg ist es ein Herzenswunsch der Autorin, das Kindermärchen „zu Hause in Stuttgart“ auf der Bühne zum Leben zu erwecken.

Durch eine Kooperation mit der Ballettschule Developé aus Rottenburg, unter der künstlerischen Leitung von Kitty Bloch, dem gemeinnützigen Verein Ballettfreunde Ahrensburg e.V., des Ballett Studio Holtz und dem Friedrichsbau Varieté steht jetzt am 6. Januar das Orientmärchen in Stuttgart auf dem Spielplan.

Dieser gemeinnützige Ballettschulaustausch wird von einigen Stuttgarter Sponsoren unterstützt, ohne deren finanzielle Hilfen keine Vorstellung in Stuttgart denkbar gewesen wäre.

Lassen Sie sich von dem orientalischen Glanz vergangener Zeiten verzaubern und in ein getanztes Märchen mit hoch aktuellem Thema entführen.